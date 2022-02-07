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NATO Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyada Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği için teşekkür etti.

Dış Politika 07.02.2022, 15:11 07.02.2022, 15:17
NATO Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

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#NATO Genel Sekreteri #Erdoğan #rusya
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