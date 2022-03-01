Nijerya ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliği
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını açıkladı.
Dış Politika 01.03.2022, 11:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlık Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandığını söyledi.
Bakan Koca, anlaşmaların her iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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