Ömer Çelik, Ege'deki insanlık dışı uygulamaya tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ahlaksızlık ve zalimlik. Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor, savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV’lerde yayınlanıyor."

Çelik'in paylaşımında insanlık dışı uygulamaların olduğu video da yer aldı.