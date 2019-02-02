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Ömer Çelik'ten dünyaya El Halil uyarısı

AK Parti sözcüsü Çelik, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararının tehlikesi konusunda dünya ülkelerine çağrıda bulundu

Ömer Çelik'ten dünyaya El Halil uyarısı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İsrail ile ilgili yaptığı açıklamada dünya ülkelerine seslendi. Çelik açıklamasında, "İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi.

Ömer Çelik,  "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır." dedi.

Kaynak: AA

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