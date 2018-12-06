Pakistan Büyükelçisinden YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ile görüştü.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pakistan Büyükelçisi Qazi, Saraç'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyarette, Türkiye ile Pakistan arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilere dair istişarelerde bulunuldu.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile Pakistan Eğitim Müsteşarı Syed Ali Assadgillani'nin de katıldığı görüşmede, yükseköğretim alanında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: AA