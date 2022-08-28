Pakistan'da sel felaketi: Türkiye yardım elini uzattı

Pakistan uzun zamandır sel felaketi ile boğuşuyor. Kanalizasyon borularından çıkan atıklar suya karışıyor. Halk salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya...

Kurtarma ve yardım çalışmaları sel ve su baskınları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

285 bini aşkın ev yıkıldı

1000'den fazla kişinin öldüğü, bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı felakette yapılar da hasar gördü. 149 köprü ve 285 bini aşkın ev tamamen yıkıldı.

Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi yükseldi. Yerleşim yerlerinin su altında kalması nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

Türkiye harekete geçti

Türkiye zor durumda olan Pakistan'a yardım için harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, sel bölgesine gidiyoruz" denildi.

İki yardım uçağı yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın hareket ettiğini duyurdu.