Pakistan'dan Türkiye'ye taziye

Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hükümetine ve Türkiye’deki kardeşlerine ölümcül orman yangınlarında can ve mal kayıpları dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunarak ülkesinin desteğini ilettiğini belirtti.

Senatör Faysal Cavid Han da yangınlarda hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara da acil şifalar diledi.

AA