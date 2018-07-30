Papaz Brunson krizi sonrası ilk yüz yüze görüşme

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın skandal tehdidi sonrası Ankara-Washington hattındaki temas trafiği yüz yüze görüşmeye dönüşüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Singapur'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

İki kez telefonla görüşen bakanlar, gerginlik sonrası ilk kez buluşmuş olacak.

Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Singapur'a gidecek olan Çavuşoğlu'nun Pompeo'nun yanı sıra Rus ve İranlı mevkidaşları ile de görüşmesi bekleniyor.

