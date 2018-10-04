“Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak”

Uluslararası kuruluşların tehditlerle ve sorunlarla mücadelede başarısız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, herkes için barış ve refahın sağlandığından emin olmak için uluslararası kuruluşları güçlendirmenin gerekliliğine ve önemine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, çatışmaların barışçıl yolla önlenmesinde ve çözülmesinde Türkiye'nin aktif rol üstlendiğini belirterek, Suriye'ye ilişkin gelişmelerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Ruslarla İdlib konusunda imzaladığımız mutabakat yalnızca insani açıdan bir felaketi önlemedi aynı zamanda hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya yeni bir göç dalgasını önledi. İdlib mutabakatı sayesinde siyasi çözüm için yeni bir fırsat doğmuş oldu. Şimdi bütün ortaklarımızı siyasi sürece daha fazla odaklanmaya davet ediyoruz. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini oluşturmaya çalışan Staffan (Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura) ile görüşeceğim. Muhalefet, rejim ve sivil toplumun sunduğu üç liste var. Bu, dengeli olmalı. Bazı ülkelerin bu dengeyi rejim lehine çevirmeye çalıştığını biliyorum ama işler böyle yürümez. Bir ülkenin geleceğinden bahsediyoruz. Bu, Suriye'de siyasi çözüm için son fırsattır ve bunu iyi değerlendirmeliyiz."

Bakan Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlere de dikkati çekerek, "Hükümetin kurulmasından sonra bu ülkeyi PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinde desteklemeliyiz. Bu ülkeyi yeniden yapılandırmalıyız." dedi.

Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk ilişkisinin uzun süredir devam ettiğine değinen Stef Blok, “Bugün burada birçok önemli konu tartışılıyor. Türkiye gerçekten bu kadar deneyimli bir Dışişleri Bakanı’na sahip olduğu için çok şanslı. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler 400 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. İlişkilerimizde elbette inişler ve çıkışlar oldu ama bu her ilişkinin doğasında vardır. Bugün özellikle parçalanmışlığa değinmek istiyorum. Dünyada küresel oyuncular değişiyor ve uluslararası ilişkilerin önemi artıyor. Hali hazırda dünyanın parçalanmış olduğu bir gerçek, bunu kabul ediyorum ve bununla nasıl başa çıkabiliriz diye düşünüyorum. Diğer yandan adil barış kulağa çok basit geliyor ama bunun başarılması epey zor.” Konuşmasına insani meseleler ile devam eden Blok, “İnsani destek konusunda Türkiye’nin çabalarına değinmek istiyorum. Türkiye şu anda 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin insani çabalarını takdirle karşılıyoruz.” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 18:19