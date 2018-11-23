"Prensle görüşmek için engel yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bir araya gelme isteğini ilettiğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşmek için bir engel görmediklerini belirterek, "Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın." sözlerini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları da aktardı:

"Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek arzusunda olduğunu söyledi. Elbette görüşmemek için bir sebep yok, görüşülebilir. Telefon görüşmelerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız düşüncelerimizi, tespitlerimizi ve bu süreçte tüm elde ettiğimiz bilgiler belgeler dahil hepsini söyleyecektir. Burada Veliaht Prens ile görüşmek için bir engel görmüyoruz. Talebi üzerine bu görüşme olabilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın."

Çavuşoğlu, AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın başvurusu üzerine verdiği kararın hukuki olmadığını, mahkemenin kendi kararlarıyla çeliştiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin buna itiraz hakkı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Önce 7 kişilik küçük kurullar var. Büyük kurulda da 47 ülkenin yargıcının katıldığı ortamda kararlar veriliyor. İtiraz hakkı var. Ama bir taraftan 'Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşüyor.' Kim söylüyor bunu bilmiyorum ama Yunanistan kaç yıldır Batı Trakya ile azınlıklarla, kardeşlerimizle ilgili kararları uygulamıyor."

Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülkenin AİHM'nin kararlarını uygulamadığını söyledi.

Trump'ın açıklaması

Soru üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır" açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Derdimiz cinayetin aydınlığa kavuşturulması. Burada topu tüm dünyaya atmanın bir anlamı yok. Zaten uluslararası toplum bu konuya çok ciddi ilgi gösteriyor. Soruşturmaların neticelenmesini bekliyor. Bizim tarafımızda soruşturma gayet ciddi, şeffaf şekilde yürütülüyor." dedi.

Soruşturmada Suudi başsavcı tarafından bilgi verilmediğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cevaplanmamış sorular var. Tüm dünya bunların cevaplanmasını istiyor. Trump'ın bu yaptığı açıklama, 'Ne olursa olsun ben gözümü yumarım' anlamına da geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir. Bazen paranın gözü kör olsun diyoruz. İnsani değerlerden uzaklaşmamak gerekiyor."

Diğer taraftan dünyanın bu sürecin uzamasından dolayı uluslararası bir soruşturma yapılması için taleplerde bulunmaya başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın şu ana kadar bize bilgi vermemesi sebebiyle belki uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Uluslararası soruşturma başlatılırsa biz Türkiye olarak iş birliği yaparız." dedi.

Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde terör örgütü FETÖ konusunu da muhataplarıyla ele aldığını belirterek, FBI tarafından örgüt hakkında başlatılan bir soruşturma bulunduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "FBI soruşturması şu anda ciddi görünüyor. Umarım devam eder ve engellenmez. Tabii elebaşının ve diğer mensuplarının da Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Bunu muhataplarımızla görüştük." ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 11:49