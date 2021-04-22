Prof. Dr. Atasoy, INCB Üyeliğine 3. kez seçildi

Merkezi Viyana’da bulunan INCB 2022-2027 dönemi üyelikleri için 20 Nisan'da New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey’de (EKOSOK) gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü söz konusu göreve üçüncü kez seçildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmeden dolayı Prof. Dr. Atasoy'a başarı mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. Sevil Atasoy’un INCB’nin faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Bu gelişme aynı zamanda ülkemizin uluslararası örgütlerdeki ağırlığının ve saygınlığının bir tezahürüdür."

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, Kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Halen Kurul üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.

AA