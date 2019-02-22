Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Endonezya Büyükelçisi oldu

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Kimdir?

İstanbul’da doğdu (1961). Sırasıyla Hırkaişerîf İlkokulu, Vefa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü (1980 giriş). 1988’de asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim dalında “İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli yüksek lisans tezini hazırladı (Basıldı). Türkiye Üniversitelerinde müstakil “Tasavvuf Anabilim Dalı”nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli tezini savundu (Basıldı). Türkçe ve yabancı dillerde bir çok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Tasavvuf düşüncesi merkezli ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Kılıç evli olup iki çocuk ve bir torun sahibidir.

– BULUNDUĞU GÖREVLER:



Mar. Üniv., İlahiyat Fak., Sistematik Tasavvuf B. D. Başk., (1998 – 2008).

Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM – İstanbul) Başkanlığı (2005-2008),

Islamic Manuscript Association (TIMA – Cambridge) yönetim kurulu başkanlığı (2006-2012).

Journal of Sufi Studies (BRILL – Leiden) editör üyeliği (2010-2015).

Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS – Oxford) şeref üyesi. (2000 – ….)

İslâm İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (İSİPAB, PUIC – Tahran/IRAN) Genel Sekreterliği (2008 – 2018).

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 09:34