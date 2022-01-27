Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Dün akşam canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet ettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini de söyledi.

Bu gelişmenin ardından Kremlin tarafından bugün yapılan açıklamada Putin'in bu daveti kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

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