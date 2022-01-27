banner39

banner35

Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dış Politika 27.01.2022, 12:59
Putin Türkiye'yi ziyaret edecek

Dün akşam canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet ettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini de söyledi.

Bu gelişmenin ardından Kremlin tarafından bugün yapılan açıklamada Putin'in bu daveti kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

SonDakika

banner53
#putin #Türkiye #Ziyaret
Yorumlar (0)
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?