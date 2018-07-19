Rahip Brunson ve Gülen takası için Dışişleri'nden açıklama

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aksoy, Trump'ın Rahip Brunson açıklamalarına, "Ortada hukuki bir süreç var, Türkiye bir hukuk devleti" yanıtını verdi.

Aksoy'un cevaplarından satır başları;

-Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik.

-Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz

-Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz.

-Münbiç'te TSK'nın devriye bölgesinden PYD'nin çekildiği teyit edildi

Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Bu konuda çalışmalar var kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 11:48