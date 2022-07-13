Rus heyeti tahıl koridoru için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, liderlere yaptığı çağrının ardından, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri İstanbul'da bugün bir araya geliyor.

Savunma bakanlıklarının yetkilileri ve askerlerden oluşan heyetlerin katılacağı zirvede, tahıl yüklü gemilerin ilerleyeceği güzergah ile güvenlik konuları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz'daki konuşmasında "Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Gerek sayın Putin'in gerek sayın Zelenskiy'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Şöyle bir hafta on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, bu açıklamasının ardından Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğini sürdürdü; Rusya ve Ukrayna liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planını gündeme getirdi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde de Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususları değerlendirdi.

Bakan Akar: Görüşmeler olumlu gelişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada, sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtmişti.

Bakan Akar, yapılan çalışmaların neticesinde, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın, uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik, Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edeceğini söylemişti.

Tahıl krizi

Karadeniz'de, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş nedeniyle yük gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkamaması sonucu dünyanın birçok ülkesinde tahıl krizi yaşanıyor.

Türkiye'nin yürüttüğü kritik diplomasi trafiğinin arka planında ise küresel gıda krizini önleme çabası yatıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre tahıl üretiminde en büyük pay Çin, ABD ve Hindistan'a ait. Rusya ve Ukrayna bu ülkelerden sonra geliyor.

2019 yılı verilerine göre Rusya 118 milyon ton, Ukrayna ise 74 milyon ton tahıl üretimi gerçekleştirdi.

KAYNAK: TRT HABER