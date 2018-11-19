Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.

Putin, apronda kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 14:45