Rusya ile Karabağ görüşmelerinde ikinci gün

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rus heyet Karabağ için Ankara’da

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, imzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edileceği, taviz verilmesine müsaade edilmeyeceği, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan’a her türlü desteği verileceği bir kez daha vurgulandı.

Milli Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir ” denildi.