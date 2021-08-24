Rusya ve Türkiye arasında Kırım gerilimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesini Rusya karşıtı ve son derece dostane olmayan bir etkinlik olarak değerlendirdi.

Gazetecilere konuşan Peskov, yarımadanın ilhak edildiğine ilişkin açıklamaların yapılacağı Kırım Platformu ile ilgili, “Bu etkinliği ülkemize karşı düzenlenen son derece dostane olmayan bir etkinlik olarak görüyoruz. Rusya’ya ait bir bölge, Kırım hakkında bu tür iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bağlamda Rusya karşıtı olarak gördüğümüz bu etkinliğe karşı tutumumuz açık” ifadelerini kullandı.

Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, etkinliği “Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini” olarak nitelendirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvesi öncesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, “Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz” dedi.

Zirveye Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını belirten Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, platformun Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulmasında, Ukrayna'nın sınır bütünlüğünün korunması konusunda önemli rol üsteleneceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye ile Ukrayna arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında da Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dimitri Kuleba ile gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim" dedi.

Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere dün Kiev’e gitmişti.

Medyaya yansıyan bilgilere göre, platforma 9 ülke devlet başkanı, 4 ülke başbakan, 2 ülke parlamento başkanı ve 14 ülke de dışişleri bakanları seviyesinde katılım bekleniyordu.

Almanya'dan Enerji Bakanı, Fransa'dan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO'dan Genel Sekreter Yardımcısı da katılımcılar listesinde.

Odatv