Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçiliğine atandı
Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliğine atandı.
Dış Politika 12.11.2022, 01:26
İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.
Kaynak: AA
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