Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e sert cevap

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in iddialarına sert cevap geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz. PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır." denildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye’de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır."

Ömer Çelik Tepkisi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyleyen Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır" dedi.

AK Partili Çelik, Netanyahu'nun "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" ifadelerine tepki gösterdi.

"Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek" diyen Çelik, şöyle devam etti:

Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır.

Ülkemizdeki herkes birinci sınıf vatandaştır. 'Etnisite ve din temelli ulus devlet anlayışını' savunan Netanyahu bunu anlayamaz. Kendi ülkesinde istemez. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine karşı en kararlı mücadeleyi biz veriyoruz. Ayrıca yakın coğrafyamızdaki terör örgütlerinin zulmünden kaçan herkese kucak açanın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye olduğunu unutmasın Netanyahu. Bu coğrafyadan bakınca her şeyi net görüyoruz. Kadın ve çocukları öldüren terör örgütlerine kimlerin destek verdiğini net görüyoruz. Terör örgütleri konusunda kimin hangi sicile sahip olduğunu net görüyoruz.

Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek, çünkü gerçekler susmayacak. Şunu unutmasın, Cumhurbaşkanımız her cümlesiyle mazlumlara umut olmaya, zalimleri rahatsız etmeye devam edecek.

Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik haksız eylemlerini ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını her meşru zeminde dile getirmeye, mazlum Filistin halkının sözcüsü olmaya devam edecektir."

Netanyahu ne demişti?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net