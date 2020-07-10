Senegal-Türkiye ticareti ilişkilerinde Kovid-19 sonrası dijital ticaret adımı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının uluslararası ticareti, yatırımları olumsuz etkilediği dönemde Türkiye-Senegal arasındaki ticaret, dijital platforma taşınarak ivmesini korudu.

Türkiye'nin Dakar Ticaret Müşaviri Özgür İlhan Yalnız, iki ülke arasındaki ticaretin Kovid-19 salgını öncesi ve sonrasındaki seyrini AA muhabirine değerlendirdi.

Yalnız, 2018 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü görevinde Senegal-Türkiye ticari ilişkilerinin seyrini gözlemlediğini belirtti.

Önceden ticaret heyetlerinin Senegal'e gelerek, belirli bir fuar alanında ya da otel lobilerinde satın almacı firmalarla yüz yüze görüşerek ürünleri pazarladıklarını ve ihracat kanallarını açtıklarını anlatan Yalnız, Kovid-19 salgınının dünyada üretim, tüketim ve ticaret kalıplarını değişime zorladığını, bu sürecin "yeni normal" olarak adlandırıldığını söyledi.

- Yeni normal, ticaret kalıplarını dijital ortama kaydırdı

Yalnız, yeni normal sürecinde, artık yüz yüze görüşmelerin daha çok internet vasıtasıyla sanal ortamda gerçekleştirildiğini ve pazarlamanın bu kanallar üzerinden yapıldığını vurguladı.

"Yeni normal, ticaret kalıplarını dijital ortama kaydırmıştır, online ticaret-ihracat modeli dünyada ivme kazanmıştır. Türk firmaları Sahraaltı Afrika ülkelerine, online B2B'ler, fuarlar, ticaret heyetleri gibi online iletişim kanallarıyla ulaşımı zorlamalıdır." ifadelerini kullanan Yalnız, Türkiye firmalarını Ticaret Bakanlığının bu alanda sağladığı desteklerden faydalanmaya davet etti.

Yalnız, Türkiye'deki ihracatçı firmaların halklar ilişkiler (PR) şirketlerinin açtıkları platformlara kaydolup online B2B yapılacak ülkedeki ithalatçı firmalarla sanal ortamda bir araya gelip ürünlerini pazarlama metoduna geçtiklerini belirterek, "Online ticaret platformlarının ciddi bir geleceği var. Sahraaltı Afrika'da uygulaması henüz yeni yeni başlamış olmakla beraber ilerde büyük bir potansiyeli olacağını düşünüyoruz, firmalarımızın bu konuya eğilmelerinin üzerinde ısrarla duruyoruz." diye konuştu.

- Ataşelik, online platformun sağlıklı alıcı ve satıcılar üzerine kurulmasına çabalıyor

Yalnız, "Ataşelik olarak, online B2B görüşmeleri ya da fuarların Senegal'deki organizasyonunu yapacak PR firmalarının Türkiye'deki organizatör firmalarla iletişimini sağlayarak online platformun sağlıklı alıcılar ve satıcılar üzerine kurulması noktasında bir işlev üstlendik." diyerek amaçlarının Senegal'de sağlıklı alım yapacak firmaları belirleyecek PR firmalarını tespit ederek Türkiye'deki organizatör firmalara yönlendirmek olduğunu aktardı.

Senegal-Türkiye ticaret verilerinin 2018'de 400 milyon doların üzerine çıkarak tarihsel zirvesine ulaştığını anımsatan Yalnız, bunun 13 milyon dolarının Senegal'in Türkiye'ye ihracatı şeklinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yalnız, 2019'da Senegal'deki büyüme oranındaki düşüşten kaynaklı olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 25 civarında gerileyerek 300 milyon dolar civarında gerçekleştiğini ifade etti.

- Pandemiye rağmen 2020'de artış

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin en şiddetli yaşandığı aylar olan yılın ilk 6 ayı için ticaret hacminin beklenenin aksine ciddi bir daralma göstermediğini belirten Yalnız, 2020'nin ilk çeyreği ticaret hacmi verilerinin 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 11,8 arttığına dikkati çekti.

Yalnız, "Pandeminin etkilerinin hissedildiği şubat ayından sonraki rakamlar da bize göstermektedir ki 2020 yılı 2019'a göre daha yüksek bir noktaya ulaşacak gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 4 aylık ticaret hacminin 121 milyon dolar olduğunu kaydeden Yalnız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 Ocak sonunda Senegal'e yaptığı ziyaret ve bu ziyaret çerçevesinde düzenlenen iş formunda kurulan bağlantıların ticaret hacminin artışında büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Senegal'den Türkiye'ye 2020'nin ilk 4 ayında yapılan ihracatta yüzde 200'lük artış gerçekleştiğini vurgulayan Yalnız, "Bizim ülke olarak Senegal'e bakış açımız sadece mal ihracı değil, Senegal'deki değerli malların Türkiye'ye ihracı ve değerlendirilip diğer dünya pazarlarına sunulmasıdır." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 14:09