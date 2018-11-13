Sevakin adasındaki TSK üssü yeri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan’ı ziyareti sırasında Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’nda çalışmalar sürüyor. Adada kurulacak TSK askeri üssün tesisi için gerekli etüt çalışmaları yapıldı ve konuşlanması planlanan yer seçildi. TSK’nın adada deniz üssü olarak üslenmekle birlikte kara ve hava unsurlarını da içeren bir üs teşkil etmesi bekleniyor. Adada sabit bir kara unsuru görev yapacak ve rotasyon halinde bu güç deniz ve hava unsurlarıyla desteklenecek.

Sevakin Üssü ile birlikte Türkiye, Akdeniz’den Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’na kadar Mısır, BAE, Suudi Arabistan, İran ekseninde bir denge unsuru haline gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta Libya, Sudan ve Somali ziyaretleri kapsamında Sevakin Adası’na yönelik çalışmaları da denetledi. Akar’ın heyetinde, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, TSK ve Dışişleri Balanlığı’ndan temsilciler ile TİKA Başkanı Serdar Çam da yer aldı.

Kaynak: Ajanslar