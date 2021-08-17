Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi.
Dış Politika 17.08.2021, 20:25 17.08.2021, 20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.
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