Suriye sınırına komando takviyesi

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Suriye sınırına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

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