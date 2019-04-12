Suriye sınırına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.