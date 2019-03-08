Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Çobanbey beldesinde "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruluş kongresi düzenlendi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisinin koordinasyonunda "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruldu.

Kuruluş kongresine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da katıldı.

Suriye'nin farklı illerindeki Türkmenleri temsilen onlarca kadın delege de kongrede hazır bulundu.

Kongrenin sonunda birliğin başkanlık koltuğuna Dr. Safiye Teyfik el-Hüsso seçildi.

Seçilen delegelere AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları yöneticileri tarafından eğitim verileceği duyuruldu.