Suudi Arabistan Büyükelçisi izahat için Bakanlıkta

Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için izahat istendi.

Amerikan Washington Times gazetesinde köşe yazarı olan Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'dan yaklaşık iki gündür haber alınamıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından düzenlediği toplantıda gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili şunları söyledi: “Dışişleri Bakanlığımız üzerinden emniyet birimlerimiz konuyu dünden beri takip ediyorlar. Bizdeki bilgilere göre şu an itibariyle bu Suud vatandaşı olan kişi halen Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda. Konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü böyle bir olayın uluslararası hukuk boyutu, Türkiye Cumhuriyeti hukuku boyutu, insani boyutu var. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla temas, istişare halindeler. Ümit ediyorum bu iş suhuletle çözülür.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 15:03