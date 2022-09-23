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Tahıl sevkiyatı sürüyor: 12 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan tahıl anlaşması kapsamında sevkiyatlar devam ederken Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin hareket ettiğini bildirdi.

Dış Politika 23.09.2022, 16:12
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 12 gemi daha yola çıktı

Türkiye'nin aracılığıyla imzalanan tahıl anlaşması kapsamında yapılan sevkiyatlar devam ederken son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.

#tahıl sevkiyatı #rusya
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