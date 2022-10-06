Tahıl sevkiyatı sürüyor: 13 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.