Tahıl sevkiyatı sürüyor: 13 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü gemi yola çıktı.
Dış Politika 06.10.2022, 12:57
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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