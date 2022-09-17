Tahıl sevkiyatı sürüyor: 2 gemi daha yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.
Dış Politika 17.09.2022, 14:10
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.
Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.
Kaynak: AA
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