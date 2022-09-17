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Tahıl sevkiyatı sürüyor: 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti.

Dış Politika 17.09.2022, 14:10
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 2 gemi daha yola çıktı

 Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.

Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.

Kaynak: AA
#Ukrayna #tahıl sevkiyatı
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