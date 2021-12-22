TBMM Başkanı Şentop Belgrad'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ikinci bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Şentop'u, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve öteki ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Başbakan Ana Brnabiç ile bir araya gelecek.

Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek olan Şentop, mevkidaşı Ivica Daçiç ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.