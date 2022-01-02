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TBMM Başkanı Şentop, Küba Milli Günü’nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küba Milli Günü'nü kutladı.

Dış Politika 02.01.2022, 11:41
TBMM Başkanı Şentop, Küba Milli Günü’nü kutladı

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Küba Cumhuriyeti Halkın Gücü Ulusal Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez'e tebrik mektubu gönderdi.

Küba Milli Günü'nü kutlayan Şentop, mektubunda "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla da kuvvetlendirilmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Şentop, 2022'nin dost Küba halkına sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

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#Küba Milli Günü
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