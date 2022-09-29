TBMM Başkanı Şentop Macaristan'da

Önce Budapeşte'deki Türk şehitliğini ziyaret etti. Ardından 1'inci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi bir ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkent Budapeşte'yi ziyaret etti.

Şentop, Macaristan'da mevkidaşı ile görüştü

Şentop, şehitlik ziyaretinin ardından mevkidaşı Laszlo Köver ile parlementoda bir araya geldi.

Şentop ve Köver, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"Türkiye ile Macaristan arasında fevkalade güzel yürüyen bir süreç var"

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Şentop, "Türkiye ve Macaristan arasında hükümetler arası siyasi, ekonomi ve ticari bakımdan fevkalade güzel yürüyen bir süreç var" dedi.

Mustafa Şentop, Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğun eskilere dayandığını aktardı.

"2024'ü Türk-Macar Kültür Yılı ilan edeceğiz"

Türkiye’nin ilk dostluk anlaşmasını 18 Aralık 1923’te Macaristan ile imzaladığını hatırlattı. 2024’ün Türk-Macar Kültür Yılı ilan edileceğini söyledi.

"Önümüzdeki 18 Aralık 2023 bunu 100'üncü yılı olacaktır dolayısıyla akabindeki 2024'ü Türk-Macar kültür yılı ilan edeceğiz ve ortak birçok faliyeti gerçekleştireceğiz.''

Şentop, Macaristan hükümetinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda verdikleri desteği önemsediklerini de kaydetti.

"Türkiye’nin arabuluculuğu ile olası bir gıda krizi önlendi"

Macaristan Milli Meclis Meclis Başkanı Laszlo Köver de, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu belirtti, Türkiye’nin arabuluculuğu ile olası bir insani felakete neden olabilecek gıda krizinin önlendiğini söyledi.

Köver, Türkiye’nin AB üyeliğini de desteklediklerini aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban ile de görüşecek.