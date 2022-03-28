TBMM Başkanı Şentop, Slovenya'da ikili görüşmeler yaptı

Slovenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak parlamentoyu ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic ile bir araya geldi.

Slovenya Parlamentosu sonrasındaki durağı Cumhurbaşkanlığı olan Şentop, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Şentop, daha sonra Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınarak, bu kapsamda Türkiye'nin barışçıl adımları ve arabuluculuk rolüne işaret edildi.

Görüşmelere, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.