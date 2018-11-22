TBMM'nin Afrika karnesi açıklandı

TBMM, 27. Dönem'de Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla dostluk grupları kurdu.

Meclis, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 141 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturdu. En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 46 ülkeyle Afrika, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise 2 ülkeyle Okyanusya oldu.

Asya kıtasından 38 ülke, Avrupa kıtasından 36 ülke, Amerika kıtasından 19 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grubu oluşturuldu.

Bazı ülkelerle, uzun yıllardan beri parlamentolar arası dostluk grupları faaliyet gösterirken, buna aralarında Burundi, Ekvator Ginesi, Gine Bissau, Kabo Verde, Malavi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Togo ve Zimbabve'nin de bulunduğu 9 yeni ülke eklendi.

Bu ülkelerin yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Arjantin ve Peru gibi "uzak ülkelerin" parlamentolarıyla da TBMM'nin dostluk grubu bulunuyor.

Türkiye'nin komşularından Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan'ın parlamentolarıyla dostluk grubu oluşturdu. Buna karşı komşulardan Yunanistan, Suriye ve Ermenistan parlamentolarıyla dostluk grubu kurulmadı.

Kaynak: AA