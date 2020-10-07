TİKA'dan Gürcistan’da üretim tesisi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) Gürcistan'da meyve suyu üretim tesisi kurdu.

TİKA tarafından Gürcistan’da yürütülen "Acara Bölgesi Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı" kapsamında dağlık Acara bölgesinde meyve suyu üretim tesisi kuruldu.

Söz konusu tesisin, hem Acara bölgesinde organik meyveciliğin geliştirilmesini hem de geçimini yaban mersini toplayarak sürdüren bölge halkının kısıtlı imkanlarıyla kurulan Dioknisi Köyü Tarım Kooperatifin faaliyetlerini güçlendirmesini sağlaması amaçlanıyor.

- Tesisin bölge halkına faydası

Acara'nın Khulo ve Şuakhevi ilçelerine bağlı köylerde, yıllık 5 bin tonu bulan yaban mersini yetiştiriliyor.

Yaban mersininin potansiyelinin büyük bir kısmı ise iş gücü gerektirmesi nedeniyle etkin bir şekilde kullanılamıyor.

İşleme merkezi bulunmaması nedeniyle bozulan ve özelliğini kaybeden ürünlerde, hasat sonrası büyük oranda kayıp yaşanıyor.

Projeyle, söz konusu kayıpların en aza indirilerek doğal ürünlerin organik şekilde özelliğini kaybetmeden işlenmesi ve satışa hazır hale getirilerek kooperatifin gelirinin artması sağlandı.

Tesiste, ilk üretim sezonu boyunca yaklaşık 45 ton yaban mersininin işlenmesiyle 29 bin litre yaban mersini suyu elde edilmesi bekleniyor.

Yine doğal meyvelerden 70 ton elma, armut ve üzüm işlenmesiyle 35 bin litre meyve suyu üretilmesi hedefleniyor.

Sonraki yıllarda her üretim sezonunda üretim kapasitesinin 10’ar ton artırılması da gelecek dönem planlamaları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA