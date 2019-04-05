TİKA'dan Kız Yetimhanesine bakım onarım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Mayhan Kız Yetimhanesinin donanımını yaptı.

Yetimhanede düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç ve yetimhane müdürü katıldı.

Törende konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, TİKA olarak Mayhan Yetimhanesine, nevresim takımları, elbise, kitaplık, masa üstü bilgisayar, yemek masası, metal plastik sandalye, televizyon, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, su sebili, buzdolabı, fırın, odun ve kömürlü Türk sobası desteğinde bulunduklarını söyledi.

Yetimhanenin ayrıca halı, perde ve sünger yer minderini temin ettiklerini dile getiren Kılınç, yetimhanenin farklı yerlerine Mevlana tablosu da astıklarını belirtti.

Kılınç yetimlerin morallerini yüksek tutmalarını ve hayata güzel bakmalarını sağlamak için ellerinden gelen gayreti esirgemeyeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından yetimhanede kalan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törenin sonunda öğrenciler dans gösterisi yaptı.