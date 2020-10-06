TİKA’dan Kenyalı kadın çiftçilere tavukçuluk alanında destek

TİKA ve KALRO işbirliği ile geçtiğimiz aylarda Kenya’nın Kakamega eyaletinde kurulumu gerçekleştirilen modern kuluçka ve yem tesisinin resmi açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Linah Kilimo, Kakamega Vali Yardımcısı Prof. Philip Museve Kutima, KALRO Genel Müdürü Dr. Eliud Kiplimo Kireger ve TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü’nün katılımı ile yapıldı. Açılış töreninin ardından kurulan tesislerde üretilen 15.000 civciv ve 7,5 ton tavuk yeminin 300 kadın çiftçiye dağıtımını içeren projenin ikinci etabı başlatıldı.

Törende konuşan Kenya Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Linah Kilimo, Başkan Kenyatta tarafından açıklanan “Kenya'nın Dört Büyük Hedefi” programı doğrultusunda tavuk yetiştiriciliğinin önemine işaret ederek, yerli ırk Kienyeji tavukçuluğunun ülkenin bu bölgesinde çok yaygın olduğunu, TİKA tarafından kurulan modern tesisler ile civciv ve yem üretiminin tavukçuluk sektörüne büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Büyükelçi Miroğlu da yaptığı konuşmada, TİKA’nın Kenya’nın hemen her bölgesinde tarımdan sağlığa, eğitimden su hijyenine kadar çeşitli sektörlerde perojeler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin Kenya hükümeti ve halkına desteklerinin artarak devam edeceğini ve gerçekleştirilen bu tarz projelerin var olan dostluk ilişkilerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü ise, Tİ̇KA olarak gerçekleştirdikleri tüm projeler ile Türk halkının dostluk elini farklı coğrafyalara uzattıklarını ifade ederek, özellikle Kenya’nın batı bölgesi için tavukçuluk ve yumurta üretimi alanında önemli katlı sağlayacak bir projeyi hayata geçirdikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Civcivler Öğrencilerin Öğrenim Hayatina Katki Sağlayacak

Projenin ikinci etabı ile birlikte her birine 50’şer civciv ve 25 kilogramlık yem dağıtımına başlanılan kadın çiftçiler ise yapılan yardımlardan duydukları mutluluğu dile getirerek, TİKA nezdinde Türkiye Devletine ve halkına teşekkür ettiler. Proje kapsamında destek verilen kadınlar, elde edecekleri gelirin aile bütçelerine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, gelirin büyük kısmını çocuklarının eğitim masrafları için kullanacaklarını söylediler.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, Kenya’da neredeyse nüfusun yarısının istihdam edildiği tarım sektörü gayri safi milli hasılanın yüzde 26’sını oluşturuyor.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi