TİKA’dan Moğol çiftçilere ekipman desteği

Başkent Ulanbator’dan yaklaşık 200 km mesafede bulunan 2100 nüfuslu Öndörşireet İlçesi 3500 hektar verimli tarım arazisi ve 3500 hektarlık mera alanına sahip. Ancak tarımsal ekipman yetersizliği ve üreticilerin finansal kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle sadece 1000 hektarlık alan tarımsal üretimde kullanılabiliyor. Bu nedenle halk, sebze ihtiyaçlarını diğer illerden veya başta Çin olmak üzere ithal ürünlerden karşılıyordu.

Öndörşireet Kaymakamlığının talebi üzerine, TİKA, ilçede işlenmeyen tarım alanlarının kullanılması, istihdam sağlanması ve ilçe halkının sağlıklı tarım ürünlerini tüketebilmesi amacıyla Öndörşireet tarımcılarına çim biçme makinesi, yem hasat makinesi, balya makinesi, çok işlemcili kültivatör, patates dikim makinesi, çapa makinesi, sıvı gübre makinesi, katı gübre makinesi, patates hasat makinesi ve patates, sebze, buğday ekim makinesi teslim etti. Proje ile modern tarımsal ekipmanlar sayesinde Öndörşireet İlçesi’nin yanısıra Töv vilayetine bağlı 4 ilçenin de sebze ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yaklaşık 273 bin hayvanın yem ihtiyacının da temin edilmesine imkan sağlandı.

Tarım ekipmanlarının tesliminde konuşan Öndörşireet Kaymakamı Boldbaatar Tsedenish “İlçe halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesine ve refah düzeyinin yükselmesine büyük destek verdiniz. Artık tarım alanımızın hepsini işleyebileceğiz, Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk halkına ve TİKA’ya en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi