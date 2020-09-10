TİKA’dan Moğolistanlı uzmanlara Koronavirüs eğitimi

TİKA tarafından yürütülen İş Güvenliği Eğitim Programı (İGEP) çerçevesinde; bütün dünyayı derinden etkileyen, içinden geçtiğimiz pandemi süreci göz önüne alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşbirliğinde “Kovid-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” modülü hazırlanmıştı. TİKA koordinasyonunda hazırlanan modül kapsamında ilk eğitim 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevli 17 alt sektörden 40 uzmana çevrimiçi olarak düzenlendi.

Eğitim programının açılış oturumuna Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ariunzaya Ayush, Bakan Yardımcısı Prof Dr. Zülfikar Sarkıt, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, İş Sağlığı ve Güveliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ve TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer katıldı.

Açılışta konuşan Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ariunzaya AYUSH, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde çalışan sağlığını ve üretimi yakından ilgilendiren “Kovid-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”nin hazırlanması ve Türkiye’nin tecrübelerinin Moğolistan ile paylaşılması sebebiyle TİKA ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun ise konuşmasında, Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ariunzaya Ayush’un açılış programına bizzat katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Nurdun, eğitim programı kapsamında yapılan işbirliği için teşekkür etti.

İş Sağlığı ve Güveliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt da yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği konusunun çalışma hayatında en önemli konuların başında geldiğini, özellikle pandemi sürecinde bu konunun önem kazandığını ifade etti.

İGEP Programı çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde geliştirilen “Kovid-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” modülünün önümüzdeki günlerde farklı ülkelerde sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA