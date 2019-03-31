banner15

TSK, Zeytin Dalı harekat bölgesinde terör hedeflerini vuruyor

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

TSK, Zeytin Dalı harekat bölgesinde terör hedeflerini vuruyor

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. 

Ayrıntılar geliyor..

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 13:25
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35