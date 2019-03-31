TSK, Zeytin Dalı harekat bölgesinde terör hedeflerini vuruyor

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 13:25
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 13:25