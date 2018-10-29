Türk diplomatların katiline tatil verilmesi kınandı

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesi nedeniyle Yunanistan'ın kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu mahkum Dimitris Kufodinas’a bir kez daha izin hakkı vermesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanmasının terörizmle mücadele ile bağdaşmadığını tekrar vurguluyoruz."

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için dün bir kez daha 4 günlük izin verildiği açıklanmıştı.

Yunanistan’da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 12:21