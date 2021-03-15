Türk Dışişlerinden Myanmar'daki şiddete kınama

Türkiye, Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinden bir açıklama yayımlayarak Myanmar'da darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Açıklama şu şekilde:

Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz.

Dün (14 Mart) Yangon’da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmiş olmasını derin üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz.

Askeri rejime şiddeti derhal durdurması ve demokrasiye dönüş adımlarını gecikmeksizin atması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 20:48