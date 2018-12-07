Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu'ndan ortak açıklama

Ankara'da yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu'nun ortak açıklamasında, "Münbiç Yol Haritasında yılsonuna kadar hızlandırılmış ve somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmişlerdir" denildi.