Türkiye, Bangladeş pazarına açılmaya hazırlanıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) ev sahipliğinde Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Güney Asya’nın 160 milyon nüfuslu dev ülkesi Bangladeş, dünyanın tekstil merkezi olarak biliniyor. Küresel ölçekte birçok tekstil markasının üretimini gerçekleştirdiği, inşaat, sağlık, turizm, gıda, ilaç gibi farklı sektörde yatırımcılarını bekleyen Bangladeş ile Türkiye’nin ticaret hacminin 2020 yılı sonuna kadar 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

DEİK’in ev sahibi olduğu Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı, Bangladeş Büyükelçisi M. Allama Siddiki, DEİK'in Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, Bangladeş İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FBCCI) üyelerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.

Toplantının ikinci ayağında geniş katılımlı bir Türk iş insanları heyetinin Şubat 2019’da Bangladeş’i ziyaret etmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Bangladeş’in özellikle kaya, mıcır gibi altyapı malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ülkedeki ilaç sektörünün her yıl yüzde 25 büyüdüğüne dikkati çeken Siddiki, Bangladeş’ten 140 ülkeye ilaç ihraç edildiğini kaydetti. Siddiki, Türk yatırımcıları bu sektöre yatırım yapmaya davet etti.

DEİK'in Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök ise Bangladeş’in Güney Asya’da değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyeli olduğunu aktardı. Türkiye-Bangladeş ikili ticaret hacminin 2017 yılı itibarıyla 1,1 milyar dolar olduğunu belirten Gök, ülkedeki potansiyelin doğru değerlendirilmesi halinde 2020 sonuna kadar ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkabileceğini kaydetti.

Bangladeş’in inşaat, gıda, sağlık turizmi ve ilaç gibi sektörlerde yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu bildiren Gök, Çin’in son yıllarda Bangladeş pazarındaki yatırımlarını artırdığını, Türk iş insanlarının da ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Gök, artan dizi ihracatıyla birlikte Bangladeşlilerin Türkiye’ye olan ilgisinin her geçen gün daha çok arttığını belirterek, Bangladeşli insanların seyahat rotalarına Türkiye’yi de eklediklerini aktardı.

Laura Gök, Bangladeş’te bir Türkiye tanıtım ofisi açılması ve iki ülke arasındaki uçuş seferlerinin artırılması halinde Bangladeşlilerin sağlık turizminde Avrupa ülkeleri yerine Türkiye’yi tercih edeceklerini kaydetti. Gök ayrıca, Dakka’ya bir ticaret ataşesi atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA