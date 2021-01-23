Türkiye, bir ülkeden uçuşları durdurdu

Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu koronavirüs kaynaklı vakaların artmasının ardından Brezilya’dan Türkiye’ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada, “Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.” diye kaydetti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı