Türkiye'den Afganistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde meydana gelen depremde can kayıpları olduğunun, çok sayıda kişinin yaralandığının ve depremin evlerde hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başta depremde hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi her türlü insani desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olduğunu duyurmuştu.

Şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde, ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.