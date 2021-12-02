Türkiye'den Afganistan'daki muhaliflere faaliyet izni yok

Türkiye'nin Afganistan'daki mevcut yönetime muhalif olan isimlerin siyasi faaliyetlerine yasak koyduğu bildiriliyor.

Bölge kaynaklarının aktardığı haberlere göre, Afganistan İslam Emirliği yönetimine karşı siyasi ve askeri faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye'ye yerleşmek isteyen isimler kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Söz konusu isimlerden, eski savaş ağası Abdurrasul Seyyaf'a Ankara'dan vize verilmediği ifade ediliyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Hindistan'da bir süre tedavi gören Abdurrasul Seyyaf, Taliban'ın yönetime gelmesiyle bu ülkede kalmaya devam etmişti.

Afganistan'dan haber aktarımı yapan yerel haber ajansları, Seyyaf'ın Hindistan'dan Türkiye'ye geçerek Taliban karşıtı muhalefete dahil olmayı planladığını, ancak vize engeli karşısında bu planı bir süre ertelediğini ifade ediyor.

Öte yandan Atta Muhammed Nur ve Muhammed Muhakkik'in Türkiye'ye yerleşmesine izin verilirken, Afganistan yönetimine karşı faaliyetlerine izin verilmediği ifade ediliyor.

Uzun süredir başkent Ankara'da yaşadığı bilinen Abdurreşid Dostum hakkında ise nasıl bir uygulamaya gidildiği bilinmiyor. Ancak Dostum'un da bölgede mevcut süreci sekteye uğratacak faaliyetlerine izin verilmediği tahmin ediliyor.

Türkiye, Afganistan'daki yeni yönetim ile en sıkı temaslar kuran ülkeler arasında yer alıyordu.

Afgan savaş ağalarından İslam Emirliği karşıtı ittifak

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin de mevcut yönetime muhalif kişilerin faaliyetlerini, yeni yönetimin talebi sonrası kısıtladığı ifade ediliyor.

Bu kısıtlamalarla beraber, İslam Emirliği yönetimine karşı ittifak içine giren ve "Ulusal Direniş Konseyi" ismiyle bir yapı oluşturan savaş ağalarının planları da büyük ölçüde sekteye uğramış oldu.

Abdurrasul Seyyaf, Muhammed Yunus Kanuni, Atta Muhammed Nur, Abdurreşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Abdulhadi Argandival ve Muhammed Han gibi isimler Ekim ayında bir araya gelerek yeni yönetime karşı bir koalisyon kurmuşlardı.

Siyasi ve askeri faaliyetlerin gündemlerinde olduğunu açıklayan ittifak, önceliklerinin ise diplomasi olduğunu ifade etmişti. İttifak, Taliban eğer diplomatik yöntemleri kabul etmezse bunun sonuçlarına katlanacağını ve savaşı tercih edeceklerini kaydetmişti.

"Ulusal Direniş Konseyi" isimli yapıyla, Afganistan'ın orta kesimindeki İran destekli Şii milis yapıların ve Tacikistan destekli "Ulusal Direniş Cephesi"nin de iş birliği yapabileceği tahmin ediliyordu.

Yeni yönetim ile olumlu ilişkiler geliştirme arayışında olan ülkelerin, söz konusu ilanın ardından bu isimlere kısıtlamalar getirebileceği düşünülüyordu.

Kaynak: Mepa News