Türkiye'den Afrika'ya tarım yardımı

Türkiye, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Afrika’daki Büyük Yeşil Duvar Girişimi’ni genişletmek için 3 milyon dolar katkı verecek. Bu katkı sayesinde FAO, başarılı arazi iyileştirme çalışmalarını Eritre, Moritanya ve Sudan’a genişletecek.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye, Sahra sınırları içerisindeki üç Afrika ülkesinde 5 bin hektarlık çorak toprağı ortaklaşa yeniden iyileştirme kararı aldı. Bu üç yıllık proje Afrika Büyük Yeşil Duvar Girişimi sınırları içerisinde arazi bozulmasıyla mücadele eden ülkeler için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

FAO’nun “İyileştirmeyi Destekleyen, Gelir, Kalkınma, Ekosistem Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” açılımıyla ifade edilen KÖPRÜLER adlı yeni projesi, Eritre, Moritanya ve Sudan’daki kurak ve yarı kurak alanların iyileştirilmesini hedefliyor.

FAO ve Türkiye’nin birlikte ilk kez Afrika kıtası üzerine çalıştığını ifade eden FAO Orman Politikası ve Kaynaklar Bölümü Başkanı Mette Wilkie, “Türkiye’nin Afrika’nın kuru bölgelerini ‘yeniden yeşillendirmek’ için çalışan FAO’ya verdiği destek, cesaret verici” ifadesini kullandı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında koordine edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen FAO ortaklık programı Türk yetkilileri de, “Afrika’da yaşayan insanların değişen iklim koşullarına uyum sağlamaları için bir araya gelmek, ortaklığımızın yıllar geçtikçe güçlendiğini gösteriyor” diyerek, bunun FAO ile ilişkilerde yeni bir başlık açtığını dile getirdiler.

Kaynak: Ajanslar