Türkiye'den Avusturya'ya tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in sığınmacılar konusunda Türkiye’yi provokasyonla suçlamasına tepki göstererek Avrupa Birliği’ni (AB) düzensiz göçe karşı birlikte hareket etmeye çağırdı.

Kaymakcı, Twitter’dan Nehammer’in Türkiye’yi sığınmacılar konusunda provokasyon yapmakla itham eden paylaşımlarına yanıt verdi.

Paylaşımında, Nehammer’e "Avrupa’nın geri kalanının yükünün çoğunu alarak 4,2 milyon mülteciye cömertçe ev sahipliği yapan Türkiye'ye takıntının sebebi nedir?" sorusunu yönelten Kaymakcı, Türkiye’nin AB’yi, giderek bir küresel sınamaya dönüşen düzensiz göç konusunda provoke veya tehdit etmediğini, Birliği bu konuda birlikte hareket etmeye çağırdığını belirtti.

AA