Türkiye'den Bangsamoro'ya yardım eli

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Türk Kızılay iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde 9 bin kişiye sağlık taraması yapıldı.

Üniversitede projeye ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, aynı zamanda proje yürütücüsü de olan SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ile Türk Kızılay ve Uluslararası Hukukçular Birliği'nden de temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Pençe, otonom bir devlet olarak kurulan Bangsamoro için Türkiye'nin garantör ülke olduğunu ifade ederek, SBÜ ile iş birliği protokolü imzalayan Politeknik Üniversitesi ve Bangsamoro Development Agency ile ülkede geniş kapsamlı sağlık eğitimi ve sağlık hizmeti sunumu hedeflediklerini söyledi.

Pençe, "Bangsamoro, bizi görmeden seven bir toplum. Biz de onları görmeden sevdik. O çok önemli. Otonom bir devlet oldular. Türkiye Cumhuriyeti de bu devlette garantör. Değerlendirmelerimizin sonucunda başlangıç olarak bu projeyi başlattık." dedi.

Bangsamoro Sağlık Projesi kapsamında sağlık eğitimi ve taraması yapmak üzere 9 kişilik bir ekiple Bangsamoro'ya gittiklerini aktaran Pençe, bu sayede 9 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Pençe, aynı zamanda çok sayıda kişiye de hemşirelik, ebelik, acil tıp ve ilaç teknikerliği konularında eğitim verildiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Şu aşamada planlarımız içerisinde 5 bin katarakt ameliyatı var. Bize ülkede iki gözü de katarakt olan 60 bin hastanın olduğu söylendi. Biz bunların 5 binini öncelikle ameliyat etmek istiyoruz. Bunun için de girişimleri başlattık. Gerekli izinlerin ardından göz hekimi arkadaşlarla, aile hekimi, dahiliye, kadın doğum, çocuk ve kardiyolog öğretim üyelerimizle birlikte ikinci bir grup olarak Bangsamoro'ya gideceğiz."

Öte yandan Pençe, ülkede kurdukları SBÜ Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun temmuz ayında 5 bölümüyle eğitime başlayacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Bangsamoro'dan gelerek SBÜ'de çeşitli sağlık branşlarında üniversite eğitimi alan öğrenciler de katıldı.